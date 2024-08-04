Кобелев оценил игру Глушенкова

Экс-тренер «Динамо» Андрей Кобелев дал комментарий по поводу выступлений за «Зенит» атакующего полузащитника Максима Глушенкова. По словам Кобелева, Глушенков входит в число лучших российских футболистов прямо сейчас.

«Пока прошло мало игр. Но то, как он их провёл, показывает, что на данный момент Максим – один из лучших футболистов в России», - цитирует Кобелева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Максим Глушенков забил восемь голов в пяти матчах за «Зенит» после летнего трансфера. Накануне футболист оформил хет-трик в домашней игре Премьер-лиги против «Ростова» (победа питерцев 5:0).