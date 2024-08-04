Деограсия: «Понимаем, что нужно начинать побеждать и на выезде тоже»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с ЦСКА.

- Первый вопрос по составу. Удивляет отсутствие Гюрлюка в основе и заявке. Что с ним, как он, почему его нет?

- К сожалению, Гюрлюк почувствовал дискомфорт на нашей последней тренировке перед отъездом, поэтому, к сожалению, он нам сегодня не сможет помочь. Он остался в Оренбурге. Но в этом плане ничего страшного. У нас есть Дмитрий Рыбчинский, который, скажем, будет играть на этой позиции и нам поможет.

- «Оренбург» здорово стартовал - четыре очка в первых двух турах и нет пропущенных мячей. Вместе с тем в гостях команде тяжеловато - 11 матчей без побед. Как нарушить эту неприятную для себя статистику?

- Да, вы правы. Не удается нам выигрывать на выезде. Но мы общались и над этим работали с нашими парнями. Понимаем, что нужно начинать побеждать и на выезде тоже, не только дома. Надеюсь, начнем новую серию.

- Джимми Марин по-новому раскрывается в начале этого сезона, очень много моментов создает, он один из самых бьющих игроков команды. Что на него так позитивно влияет?

- Да, вы правы. Мы с ним прорабатывали индивидуально, общались и разговаривали, объяснили то, что он для нас важный игрок, что ему надо брать на себя ответственность. Поэтому рады, что он находит дорогу до ворот соперника, бьет. Остается небольшая деталь - чтобы удары залетали в створ ворот.