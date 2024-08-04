Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кобелев призвал не спешить с оценкой «Зенита»

04 Августа 2024 • 15:29 Комментировать

«Зенит» невероятно мощно начал новый чемпионат России. Команда Сергея Семака обыграла «Крылья Советов», «Рубин» и «Ростов» с общим счётом 13:0. Впрочем, известный тренер Андрей Кобелев не считает, что уже сейчас можно говорить о гегемонии «сине-бело-голубых» в Премьер-лиге.

«Сейчас говорить о гегемонии «Зенита» рано, можно просто констатировать, что они в порядке. Когда команды сыграют матчей по 10, вот тогда всё и будет понятно», - цитирует Кобелева «Спорт-Экспресс».

В следующем туре «Зенит» будет играть против «Динамо» на своём поле. Москвичи тоже прошли стартовые три тура без потерь очков, но счета были куда более скромными (разница голов - 8:2).

Напомним, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести предыдущих сезонов.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Кобелев
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Зиньковский высказался о возможном уходе из «Спартака» Анчелотти назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч» Гвардиола высказался о Лионеле Месси Де Брёйне и ещё две звезды недовольны в «Манчестер Сити» Нико Уильямс ответил на предложение «ПСЖ» «Барселона» решила, кто станет альтернативой Нико Уильямсу В «РБ Лейпциге» высказались о трансфере Ольмо в «Барселону» «Барселона» – «Реал»: интриги первого «эль класико» сезона Известна первая пара полуфиналистов футбольного турнира Олимпиады «Динамо» сделало заявление по Лещуку
«Барселона» бросит все силы на подписание одного игрока Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году Сделка согласована: Чалов покидает ЦСКА и уезжает в Европу Анчелотти назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч» «Две жертвы Месси»: Фото Холанна и Левандовски стало обсуждаемым В УЕФА сообщили решение по России Нападающий «Спартака» Соболев решил, где хочет продолжить карьеру «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Два игрока не хотят уходить из «Барселоны» «Барселона» – «Реал»: интриги первого «эль класико» сезона
Спортивные новости
Умар Нурмагомедов единогласным решением судей победил Сэндхагена США угрожают Китаю: Ситуация на Олимпиаде Американка Ледеки повторила рекорд Латыниной на Олимпиадах Официально: Чимаев, Волков и Анкалаев проведут следующие бои на турнире UFC 308 Кто лидирует на Олимпиаде после первой недели Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
78 мин
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Оренбург Оренбург
4
1
1.67 3.75 4.90
Видео
04.08.24 в 17:30
Факел Факел
Краснодар Краснодар
2.95 3.35 2.30
Видео
04.08.24 в 20:30
Ахмат Ахмат
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.27 3.50 2.90
Видео
04.08.24 в 20:30
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Пари НН Пари НН
2.36 3.20 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Августа
17:00 · Россия. Премьер-лига
«Факел» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:55 · Россия. Премьер-лига
Дивеев оформил дубль, ЦСКА уже громит «Оренбург»
16:42 · Россия. Премьер-лига
«Это пешеход» — Алексей Попов раскритиковал Игнатова
16:36 · Россия. Премьер-лига
Гладилин ответил, кто может раскрыться в «Спартаке» с появлением Барко
16:31 · Россия. Премьер-лига
Изидор о победе 5:0: «Это был непростой матч»
16:26 · Россия. Премьер-лига
Селюк поведал, что говорил агенту Дзюбы по поводу «Химок»
16:25 · Россия. Премьер-лига
Бобёр оценил шансы «Крыльев Советов» в матче со «Спартаком»
16:17 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» назвал состав на матч с «Факелом»
16:17 · Россия. Премьер-лига
Маслов: «Слишкович вытащил «Спартак» из ямы»
16:15 · Россия. Премьер-лига
Обляков забил третий гол ЦСКА в ворота «Оренбурга»
16:07 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Дзюба — уже не помощник «Химкам»
16:07 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА с «Оренбургом» забили три гола за семь минут
16:00 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА повёл в матче с «Оренбургом» после гола Мусаева
16:00 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Оренбурга» Башич: «Я люблю «Барселону»
15:53 · Россия. Премьер-лига
Башич рассказал, в каком топ-клубе РПЛ хотел бы продолжить карьеру
15:42 · Россия. Премьер-лига
Кобелев оценил игру Глушенкова
15:34 · Россия. Премьер-лига
Деограсия: «Понимаем, что нужно начинать побеждать и на выезде тоже»
15:29 · Россия. Премьер-лига
Кобелев призвал не спешить с оценкой «Зенита»
15:25 · Россия. Премьер-лига
Николич: «Против «Оренбурга» надо играть в аккуратный и умный футбол»
15:00 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1
14:39 · Россия. Премьер-лига
Губерниев назвал «лучшего бразильца» в РПЛ – это россиянин 1
14:30 · Россия. Премьер-лига
Первый тренер Соболева: «В «Спартаке» многие ребята останавливаются в развитии»
14:16 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА объявил состав на матч РПЛ против «Оренбурга»
14:10 · Россия. Премьер-лига
Мухин уже тренируется в общей группе ЦСКА – он не играл с октября
13:56 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, кто настроил против Дзюбы тренера «Химок»
Все новости
Рекомендуем