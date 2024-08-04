Кобелев призвал не спешить с оценкой «Зенита»

«Зенит» невероятно мощно начал новый чемпионат России. Команда Сергея Семака обыграла «Крылья Советов», «Рубин» и «Ростов» с общим счётом 13:0. Впрочем, известный тренер Андрей Кобелев не считает, что уже сейчас можно говорить о гегемонии «сине-бело-голубых» в Премьер-лиге.

«Сейчас говорить о гегемонии «Зенита» рано, можно просто констатировать, что они в порядке. Когда команды сыграют матчей по 10, вот тогда всё и будет понятно», - цитирует Кобелева «Спорт-Экспресс».

В следующем туре «Зенит» будет играть против «Динамо» на своём поле. Москвичи тоже прошли стартовые три тура без потерь очков, но счета были куда более скромными (разница голов - 8:2).

Напомним, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести предыдущих сезонов.