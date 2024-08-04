Николич: «Против «Оренбурга» надо играть в аккуратный и умный футбол»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Оренбургом».

- Не первая игра для вас в качестве главного тренера ЦСКА, но первая домашняя - в чемпионате. Есть ли в связи с этим какой-то особенный трепет?

- Особенного смысла нет. Хотелось бы сегодня победить и набрать три очка. Это важная цель. Ранний этап сезона, но на каждом бывает 3-4-5 матчей, которые решают весь сезон. Или ты двигаешься в самом верху, или спускаешься чуть ниже. Только третий тур, но кажется, уже идет такая игра. Сегодня просто надо победить и взять три очка. С другой стороны, «Оренбург» - очень неприятная команда. Мы это видели в прошлых играх сезона. Там быстроногие футболисты, там контратаки, вообще игровые качества. Там много футболистов из Южной Америки, неприятная команда. Против «Оренбурга» надо играть в аккуратный и умный футбол. Если просто начнем бегать туда-сюда, играть без позиций, это пойдет им на пользу, они могут этим качественно пользоваться. Нам надо сегодня терпение, умно играть и, конечно, потихоньку шаг за шагом идти за тремя очками.

- По статистике первых туров «Оренбург» - самая бьющая команда чемпионата. Делался ли на это упор при подготовке к сегодняшнему матчу?

- Да, в принципе, я сказал, что если им позволять играть в открытый футбол и бегать туда-сюда - видно, что они получают удовольствие от такого футбола. Так нельзя нам сегодня играть. Надо по-другому.

- Сегодня первая игра чемпионата без Фёдора Чалова. Как на дистанции его заменить, есть уже понимание? Это большая потеря.

- Тяжело без нападающего, конечно. Никто не удивлен этим. Я говорил об этом, и все знали, что такая возможность есть с вероятностью в 50%. Сейчас у нас есть то, что есть. Это для меня самая лучшая команда, конечно, но хотелось бы усилить 2-3 позиции. Я всегда полностью сконцентрирован на тех игроках, которые есть в распоряжении на сегодняшний день. Это мое оружие, это ЦСКА на сегодняшний день. С этим оружием мы пошли на эту игру и на пару следующих. Потом до конца трансферного окна надо ждать усиления.