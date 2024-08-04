Губерниев назвал «лучшего бразильца» в РПЛ – это россиянин

Известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев очень высоко оценил выступления Максима Глушенкова за «Зенит». Накануне футболист оформил хет-трик в матче Премьер-лиги против «Ростова». В пяти играх за питерцев после летнего трансфера Глушенков записал на свой счёт восемь голов.

«Глушенков является лучшим бразильцем в российском чемпионате сейчас. Этим всё сказано, он в полном порядке. Мы все испытываем радость от того, что наш футболист может так здорово играть и забивать в Российской Федерации», - цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Следующий матч Российской премьер-лиги «Зенит» проведёт в субботу, 10 августа. Соперником команды Сергея Семака будет «Динамо», которое тоже прошло три стартовых тура без единой осечки. Словом, матч будет очень интересным.