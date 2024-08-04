Первый тренер Соболева: «В «Спартаке» многие ребята останавливаются в развитии»

Александр Горбунов, который является первым тренером Александра Соболева, высказался о ситуации игрока в «Спартаке». Горбунов не общался с Соболевым, но предполагает, что в переговорах игрока с «Зенитом» что-то не сложилось.

Горбунов положительно относится к идее с переходом Соболева в «Зенит», ведь там, по словам тренера, футболист сможет повысить свой уровень.

«К сожалению, в «Спартаке» многие ребята останавливаются в развитии. Зиньковский, Литвинов, Хлусевич, Денисов, Маслов, Пруцев – все они стоят на месте. Это же касается и Соболева, особенно в последний сезон», - цитирует Горбунова «РИА Новости».

Горбунов считает, что для Соболева было бы правильно сменить обстановку в сложившейся ситуации.

Напомним, что Александра Соболева ранее отстранили от тренировок «Спартака».