Советский и российский футболист Дмитрий Галямин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» назвал факторы удачного старта сезона для полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.

«Во-первых, большой мотивацией. Потому что новый клуб, более серьёзный, более сильный. Во-вторых, уровень партнёров совершенно другой. Третий момент – это желание. Я имею в виду желание доказать тренеру сборной России. Показать, что он в полном порядке», — сказал Галямин.

24-летний Глушенков в сезоне-2024/25 сыграл пять матчей за «Зенит», отметившись восемью голами и отдал результативную передачу.

Они растоптали команду Карпина: четыре лучших игрока матча «Зенит» – «Ростов»