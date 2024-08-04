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Галямин выделил фактора, которые повлияли на результативность Глушенкова на старте сезона РПЛ эксклюзив

04 Августа 2024 • 18:45 Комментировать

Советский и российский футболист Дмитрий Галямин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» назвал факторы удачного старта сезона для полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.

«Во-первых, большой мотивацией. Потому что новый клуб, более серьёзный, более сильный. Во-вторых, уровень партнёров совершенно другой. Третий момент – это желание. Я имею в виду желание доказать тренеру сборной России. Показать, что он в полном порядке», — сказал Галямин.

24-летний Глушенков в сезоне-2024/25 сыграл пять матчей за «Зенит», отметившись восемью голами и отдал результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Галямин РПЛ Максим Глушенков ещё теги
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