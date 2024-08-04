ЦСКА объявил состав на матч РПЛ против «Оренбурга»

Воскресную программу третьего тура Российской премьер-лиги будет открывать матч между ЦСКА и «Оренбургом». Рулевой московской команды Марко Николич принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Келлвен, Жемалетдинов, Обляков, Зделар, Файзуллаев, Мусаев.

Матч между ЦСКА и «Оренбургом» стартует в 15:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

После двух сыгранных туров Премьер-лиги ЦСКА имеет в своём активе четыре зачётных балла.