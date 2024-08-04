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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА объявил состав на матч РПЛ против «Оренбурга»

04 Августа 2024 • 14:16 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Оренбург
1 1.58 X 4.30 2 5.80
Через 0 ч. -3 мин.

Воскресную программу третьего тура Российской премьер-лиги будет открывать матч между ЦСКА и «Оренбургом». Рулевой московской команды Марко Николич принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Келлвен, Жемалетдинов, Обляков, Зделар, Файзуллаев, Мусаев.

Матч между ЦСКА и «Оренбургом» стартует в 15:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

После двух сыгранных туров Премьер-лиги ЦСКА имеет в своём активе четыре зачётных балла.

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ЦСКА Москва

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