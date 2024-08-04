Мухин уже тренируется в общей группе ЦСКА – он не играл с октября

Полузащитник Максим Мухин возобновил тренировки в общей группе ЦСКА. Об этом рассказал Кирилл Брейдо, который в московском клубе возглавляет службу коммуникаций.

«Максим Мухин уже работает в общей группе», - слова Брейдо приводит «РИА Новости».

Напомним, что Мухин не играл за ЦСКА с октября прошлого года. Тогда полузащитник получил серьёзную травму в виде разрыва крестообразной связки колена. Максим перенёс операцию и долгое время восстанавливался.

Всего за ЦСКА Максим Мухин провёл 69 официальных матчей, в которых забил три гола и отдал четыре голевых паса на партнёров.