Стало известно, кто настроил против Дзюбы тренера «Химок»

Бизнесмен Туфан Садыгов, являющийся инвестором «Химок», поддерживает подписание Артёма Дзюбы, о чём он успел заявить. Впрочем, появилась информация о том, что видеть Дзюбу в своей команде не хочет главный тренер «Химок» Франк Артига.

Телеграм-канал «Инсайды от Карпа» уточняет, что Артигу против Дзюбы настроил известный агент Дмитрий Селюк. Он сообщил испанцу о том, что Артём является «токсичным» футболистом, который способен разлагать коллектив.

После трёх сыгранных матчей сезона Премьер-лиги «Химки» имеют четыре очка в кармане – ничья с «Динамо» Махачкала (1:1), поражение от «Спартака» (1:3), победа над «Рубином» (3:2).