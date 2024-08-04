Назван человек, из-за которого «Химки» не подпишут Дзюбу

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов прямо заявил о желании видеть в составе команды нападающего Артёма Дзюбу. Впрочем, опытного футболиста в подмосковном клубе не окажется. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», против подписания Дзюбы выступает главный тренер «Химок» Франк Артига.

Артём Дзюба через несколько недель отметит свой 36-й день рождения. Нападающий остался без клубной прописки после того, как «Локомотив» решил не продлевать с ним трудовой договор по завершению сезона 2023/2024.

Добавим, что в трёх прошедших матчах сезона Премьер-лиги «Химки» смогли набрать четыре очка.