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Медина высказался об отсутствии Соболева и Джикии в «Спартаке»

04 Августа 2024 • 13:33 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
1 1.50 X 4.40 2 6.20
05.08 20:00

Атакующий полузащитник «Спартака» Хесус Медина высказался об отсутствии нападающего Александра Соболева и защитника Георгия Джикии. Как известно, Соболев недавно был отстранён от работы на фоне слухов о стремлении перейти в «Зенит», а Джикия летом покинул клуб в связи с истечением срока контракта.

«Это изменения. Футболисты должны быть всегда готовы к такому. Мы профессионалы. Сейчас у нас есть хорошая группа молодых и перспективных футболистов. Самое важное – иметь здоровый коллектив. То, что произошло, уже в прошлом. О прошлом уже не думаем», - цитирует Медину Metaratings.

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт в понедельник, 5 августа. Команда Деяна Станковича будет играть против «Крыльев Советов» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

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Спартак Москва Георгий Джикия Александр Соболев Хесус Медина ещё теги

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