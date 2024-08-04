Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов: «Соболев переоценил себя – где мастерство?»

04 Августа 2024 • 13:27 Комментировать

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о форварде Александре Соболеве, которого недавно отстранили от тренировок в «Спартаке» на фоне слухов о желании перейти в «Зенит».

По словам Орлова, одного желания перейти в «Зенит» мало. Комментатор сомневается, что Соболев смог бы вытеснить кого-то из основы «Зенита» - Орлов не считает, что Соболев сильнее Кассьерры. Также Орлов указал на слабую игру форварда в матче против «Оренбурга» в первом туре Премьер-лиги.

«Соболеву почему-то всё не нравится... Не знаю, что будет с ним дальше. Наверное, надо садиться и разговаривать со Станковичем, а не выбивать себе особые условия. Просто переоценил себя... Где качества, где мастерство? Вот Глушенков – футболист. Забивает, отдаёт», - цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Орлов добавил, что если «Спартак» продолжит побежать, то о Соболеве все забудут.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Геннадий Орлов Александр Соболев ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Гвардиола сообщил плохую новость о Холанне Зиньковский высказался о возможном уходе из «Спартака» Анчелотти назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч» Гвардиола высказался о Лионеле Месси Де Брёйне и ещё две звезды недовольны в «Манчестер Сити» Нападающий «Спартака» Угальде назвал минус Москвы Непомнящий рассказал, чем его удивил «Спартак» в матче с «Динамо» В «РБ Лейпциге» высказались о трансфере Ольмо в «Барселону» Нико Уильямс ответил на предложение «ПСЖ» «Барселона» решила, кто станет альтернативой Нико Уильямсу
«Барселона» бросит все силы на подписание одного игрока Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году «Две жертвы Месси»: Фото Холанна и Левандовски стало обсуждаемым Сделка согласована: Чалов покидает ЦСКА и уезжает в Европу Анчелотти назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч» Нападающий «Спартака» Соболев решил, где хочет продолжить карьеру Назван лучший опорный полузащитник в истории: Бускетс – третий, Рой Кин – пятый В УЕФА сообщили решение по России «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 «Астон Вилла» близка к согласованию контракта с Фелишем
Спортивные новости
Умар Нурмагомедов единогласным решением судей победил Сэндхагена США угрожают Китаю: Ситуация на Олимпиаде Американка Ледеки повторила рекорд Латыниной на Олимпиадах Официально: Чимаев, Волков и Анкалаев проведут следующие бои на турнире UFC 308 Кто лидирует на Олимпиаде после первой недели Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
04.08.24 в 15:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Оренбург Оренбург
1.67 3.75 4.90
Видео
04.08.24 в 17:30
Факел Факел
Краснодар Краснодар
2.95 3.35 2.30
Видео
04.08.24 в 20:30
Ахмат Ахмат
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.27 3.50 2.90
Видео
04.08.24 в 20:30
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Пари НН Пари НН
2.36 3.20 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Августа
13:56 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, кто настроил против Дзюбы тренера «Химок»
13:39 · Россия. Премьер-лига
Назван человек, из-за которого «Химки» не подпишут Дзюбу
13:33 · Россия. Премьер-лига
Медина высказался об отсутствии Соболева и Джикии в «Спартаке»
13:27 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Соболев переоценил себя – где мастерство?»
13:25 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал точный счёт матча «Ахмат» - «Локомотив»
13:12 · Россия. Премьер-лига
Титов сделал ставку на матч «Факела» и «Краснодара»
13:06 · Россия. Премьер-лига
Погребняк назвал победителя матча «Факел» - «Краснодар»
12:59 · Россия. Премьер-лига
Глушаков прокомментировал победу в Казани
12:55 · Россия. Премьер-лига
Орлов высказал мнение о «Спартаке»
12:48 · Россия. Премьер-лига
В клубе РПЛ заявили о желании подписать Дзюбу
12:46 · Россия. Премьер-лига
Гафин: Конфликта с Личкой нет
12:41 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Будет смешно, если Карпин продолжит не вызывать Глушенкова в сборную России»
12:41 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» дали ответ по новым трансферам
12:36 · Россия. Премьер-лига
Орлов отреагировал на победу «Зенита» над «Ростовом»
12:30 · Россия. Премьер-лига
Прогноз на матч «Факел» - «Краснодар» от Бубнова
12:23 · Россия. Премьер-лига
Прогноз Генича на матч ЦСКА - «Оренбург»
12:15 · Россия. Премьер-лига
Титов дал прогноз на матч ЦСКА против «Оренбурга»
12:10 · Россия. Премьер-лига
Байрамян прокомментировал разгром в матче с «Зенитом»
12:05 · Россия. Премьер-лига
Ташуев - о Глушенкове: «Если игрок такого уровня не вызывается в сборную, то это нонсенс»
11:49 · Россия. Премьер-лига
Латышонок ответил на вопрос о целях в «Зените»
11:44 · Россия. Премьер-лига
Бакаев высказался после дебюта в «Химках»
11:42 · Россия. Мелбет-Первая лига
Воецкий: «Поражение для нас отрезвляющее, это в любом случае моя вина»
11:36 · Россия. Премьер-лига
Ташуев высказал мнение о разгроме «Ростова»
11:30 · Россия. Премьер-лига
Газзаев оценил игру Глушенкова в «Зените»
11:23 · Россия. Премьер-лига
Газзаев прокомментировал третью подряд разгромную победу «Зенита»
Все новости
Рекомендуем