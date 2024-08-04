Орлов: «Соболев переоценил себя – где мастерство?»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о форварде Александре Соболеве, которого недавно отстранили от тренировок в «Спартаке» на фоне слухов о желании перейти в «Зенит».

По словам Орлова, одного желания перейти в «Зенит» мало. Комментатор сомневается, что Соболев смог бы вытеснить кого-то из основы «Зенита» - Орлов не считает, что Соболев сильнее Кассьерры. Также Орлов указал на слабую игру форварда в матче против «Оренбурга» в первом туре Премьер-лиги.

«Соболеву почему-то всё не нравится... Не знаю, что будет с ним дальше. Наверное, надо садиться и разговаривать со Станковичем, а не выбивать себе особые условия. Просто переоценил себя... Где качества, где мастерство? Вот Глушенков – футболист. Забивает, отдаёт», - цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Орлов добавил, что если «Спартак» продолжит побежать, то о Соболеве все забудут.