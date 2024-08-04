Бубнов назвал точный счёт матча «Ахмат» - «Локомотив»

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов высказался о встрече грозненского «Ахмата» и столичного «Локомотива» в третьем туре чемпионата России.
«1:1. Хозяева будут играть на победу, но и «Локомотиву» нельзя терять очки, если он хочет претендовать на что-то серьёзное. Ни у одной дружины нет решающего преимущества, поэтому поставлю на ничью», - передает слова эксперта Sportbox.
Матч «Ахмата» против «Локомотива» состоится на стадионе в Грозном сегодня, 4 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Текстовый онлайн-репортаж проведет Liveresult.ru.
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