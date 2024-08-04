Бубнов назвал точный счёт матча «Ахмат» - «Локомотив»

«1:1. Хозяева будут играть на победу, но и «Локомотиву» нельзя терять очки, если он хочет претендовать на что-то серьёзное. Ни у одной дружины нет решающего преимущества, поэтому поставлю на ничью», - передает слова эксперта Sportbox.