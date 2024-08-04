Титов сделал ставку на матч «Факела» и «Краснодара»

«Краснодар» встретится на выезде с воронежским «Факелом» в матче третьего тура Российской премьер-лиги. Об этом поединке высказал мнение бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов.

«Форма команды Мусаева не лучшая, в победе не уверен. Но проигрывать не должны, да и голы на таком поле будут. Поэтому поставлю на X2 и тотал больше 1,5», - цитирует Титова «РБ Спорт».

Матч «Факела» и «Краснодара» пройдет на стадионе в Воронеже сегодня, 4 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Подробную текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.