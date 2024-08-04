Погребняк назвал победителя матча «Факел» - «Краснодар»

В матче третьего тура чемпионата России воронежскому «Факелу» будет противостоять «Краснодар». Своим мнением по этому поединку поделился экс-нападающий «Динамо» Павел Погребняк.

«За всю историю противостояний «Краснодар» еще не обыгрывал «Факел». «Быкам» нужно побеждать и приближаться к основным соперникам за чемпионство. Моя ставка – победа «Краснодара», - передает слова Погребняка «РБ Спорт».

Матч «Факела» против «Краснодара» состоится на стадионе в Воронеже сегодня, 4 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Liveresult.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.