Глушаков прокомментировал победу в Казани

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков дал комментарий по поводу субботнего гостевого матча Российской премьер-лиги против «Рубина». Команда Франка Артиги победила со счётом 3:2. Эта победа стала для «Химок» первой в новом чемпионате.

«Замечательно, что мы выиграли. Самое главное, что набрали три очка. Бывают такие матчи, когда нам не везёт. Сегодня выиграли за счёт характера, так и должны побеждать. «Рубин» – это наш прямой конкурент, и мы должны брать очки. Надо только больше выходить на поле», - цитирует Глушакова «РИА Новости».

Глушаков добавил, что уже готов проводить на футбольном поле по 90 минут, но сейчас в «Химках» идёт ротация состава.

Следующий матч Премьер-лиги «Химки» проведут уже в пятницу, 9 августа, - против «Пари НН» на поле соперника.