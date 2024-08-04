Орлов высказал мнение о «Спартаке»

Известный комментатор Геннадий Орлов в беседе с журналистами дал комментарий по первым матчам московского «Спартака» под руководством серба Деяна Станковича.

«В команде подобраны квалифицированные футболисты, которые могут решать задачи. Рано спрашивать со Станковича. Повторюсь, у «Спартака» приличный подбор исполнителей. Осталось поставить игру», - приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

В чемпионате России «Спартак» потерпел поражение от «Оренбурга» (0:2) и победил «Химки» (3:1). В рамках третьего тура Премьер-лиги подопечные Станковича на своем домашнем стадионе примут самарские «Крылья Советов».