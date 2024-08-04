В клубе РПЛ заявили о желании подписать Дзюбу

Инвестор подмосковных «Химок» Туфан Садыгов высказался о потенциальном трансфере 35-летнего свободного агента Артёма Дзюбы.

«Я не могу комментировать. Мы общались с Артёмом, он мне нравится. Я бы Артёма хотел видеть, но решение принимает тренер. Как будет, так будет», - передает слова бизнесмена телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что последним местом работы Дзюбы был московский «Локомотив». За «железнодорожников» он провел 26 матчей в прошлом сезоне и забил четыре гола.

После трех поединков «Химки» набрали четыре балла и находятся на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.