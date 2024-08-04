Гафин: Конфликта с Личкой нет

Дмитрий Гафин, который в «Динамо» возглавляет совет директоров, прокомментировал слухи о конфликте с главным тренером команды Марцелом Личкой.

«Конфликт с Личкой? У нас великолепные отношения. Вчера в холле отеля посидели и несколько часов поговорили в конструктивной и очень дружелюбной манере», - цитирует Гафина Sport24.

Гафин добавил, что если они с Личкой что-то высказывают друг другу, то только в корректной форме.

Напомним, что «Динамо» начало новый чемпионат России с трёх побед, обыграв «Факел» (3:1), «Локомотив» (3:1) и «Акрон» (2:0). В следующем туре «бело-голубые» сыграют против «Зенита» на выезде.