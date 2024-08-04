Орлов: «Будет смешно, если Карпин продолжит не вызывать Глушенкова в сборную России»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался об атакующем полузащитнике «Зенита» Максиме Глушенкове. В пяти своих матчах за «сине-бело-голубых» после летнего трансфера футболист забил восемь голов. При этом ранее Валерий Карпин не вызывал Глушенкова в сборную России.

По мнению Орлова, тренер сборной не должен обращать внимание на какие-то личные моменты. Комментатор считает, что Глушенков должен вызываться в национальную команду страны.

«Как можно отказываться от такого футболиста, как Глушенков? Будет смешно, если Карпин и теперь продолжит не вызывать футболиста «Зенита» (улыбается). По-моему, Максим всем всё в очередной раз доказал», - цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

В следующий раз сборная России соберётся в сентябре.