В «Динамо» дали ответ по новым трансферам

Дмитрий Гафин, председатель совета директоров московского «Динамо», в беседе с журналистами поведал о возможных новых трансферах этим летом.

«Мы ждем нашего нового нападающего Маухуба из Марокко. И мы продолжаем работать над точечным усилением. В любом случае, наши новички прибудут до закрытия трансферного окна», - передает слова представителя «бело-голубых» «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в последнем матче «Динамо» на выезде отпраздновали победу над тольяттинским «Акроном» со счетом 2:0. После трех туров подопечные Марцела Лички с девятью баллами занимают второе место в таблице РПЛ.