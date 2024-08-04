Орлов отреагировал на победу «Зенита» над «Ростовом»

«Зенит» здорово подготовился к «Ростову». А соперник... Какие-то расслабленные дончане, у них почти ничего не получилось. Питерцы переиграли гостей по всем показателям. Пока никто с ними справиться не может», - передает слова комментатора «Спорт-Экспресс».