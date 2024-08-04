Орлов отреагировал на победу «Зенита» над «Ростовом»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов в беседе с журналистами прокомментировал крупную победу петербургского «Зенита» над «Ростовом» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги.
«Зенит» здорово подготовился к «Ростову». А соперник... Какие-то расслабленные дончане, у них почти ничего не получилось. Питерцы переиграли гостей по всем показателям. Пока никто с ними справиться не может», - передает слова комментатора «Спорт-Экспресс».
Напомним, что поединок прошел на стадионе «Газпром Арена» и завершился разгромом «Ростова» со счетом 0:5. Хет-трик в составе «Зенита» сделал Глушенков, еще по мячу забили Кассьерра и Педро.
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