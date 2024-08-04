Прогноз на матч «Факел» - «Краснодар» от Бубнова

В рамках третьего тура Премьер-лиги воронежский «Факел» на своем поле встретится с «Краснодаром». Об этом матче поделился мнением футбольный аналитик Александр Бубнов.

«1:2. Воронежский коллектив никак не может обрести себя. В атаке у «Факела» всё печально. Неудачно стартовавший «Краснодар» способен добиться первой победы», - приводятся слова Бубнова на страницах Sportbox.

Матч «Факел» - «Краснодар» состоится сегодня, 4 августа, начало встречи запланировано в 17:30 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.