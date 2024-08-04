Прогноз Генича на матч ЦСКА - «Оренбург»

Футбольный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч третьего тура Премьер-лиги между столичным ЦСКА и «Оренбургом».

«Оренбург» исторически не самый удобный соперник для «армейцев», если берем домашние матчи. Думаю, «ЦСКА не проиграет и тотал меньше 3,5». Очень надежный вариант на эту игру», - передает слова Генича «РБ Спорт».

Матч ЦСКА – «Оренбург» состоится сегодня, 4 августа, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по местному времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.