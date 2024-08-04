Титов дал прогноз на матч ЦСКА против «Оренбурга»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от матча ЦСКА против «Оренбурга» в третьем туре Российской премьер-лиги.

«Ставлю на победу ЦСКА через тотал больше 1,5. Одним мячом не должны ограничиться, а то может получиться так, как в прошлом сезоне. ЦСКА способен забивать и два мяча», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Матч ЦСКА против «Оренбурга» состоится сегодня, 4 августа, на стадионе «ВЭБ Арена». Начало запланировано в 15:30 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.