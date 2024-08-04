Байрамян прокомментировал разгром в матче с «Зенитом»

Хавбек «Ростова» Хорен Байрамян дал комментарий после провального матча чемпионата России против петербургского «Зенита». «Жёлто-синие» проиграли на выезде со счетом 0:5.
«Грустить нужно, расстраиваться нужно, но только один день. Если посыпать голову пеплом, дальше результат будет только хуже. Если сделаем правильные выводы, всё будет нормально», - передает слова полузащитника «РБ Спорт».
После трех матчей Премьер-лиги «Ростов» набрал четыре балла и занимает шестое место в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата подопечные Валерия Карпина встретятся с казанским «Рубином».
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