Ташуев - о Глушенкове: «Если игрок такого уровня не вызывается в сборную, то это нонсенс»

Экс-тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев в беседе с журналистами высказался о возможном приглашении полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в сборную России.

«Сборная - это не частная команда, а государственная. Здесь личные амбиции должны уходить на второй план. Если игрок такого уровня не вызывается в сборную, то это нонсенс. Надо найти компромисс», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Глушенков перешел в «Зенит» из московского «Локомотива» этим летом. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги 25-летний полузащитник провел три встречи, в которых забил шесть мячей и сделал одну результативную передачу.