Латышонок ответил на вопрос о целях в «Зените»

Вратарь петербургского «Зенита» Евгений Латышонок рассказал о своей адаптации в стане «сине-бело-голубых».

«Я полностью адаптировался. После Суперкубка уже всё было отлично. Команде всегда есть над чем работать. Лично у меня нет определённых целей на сезон. Главное - в каждом матче играть качественно», - рассказал голкипер в интервью «Чемпионату».

Напомним, что Латышонок пополнил ряды петербургского клуба в середине июня. Голкипер заключил с «сине-бело-голубыми» долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до 2029 года. За «Зенит» Евгений сыграл четыре поединка, в трех из которых отстоял на ноль.