Бакаев высказался после дебюта в «Химках»

«Начало сложное было, но надеюсь, что с каждой игрой будем лучше. Показали характер и не опустили руки. Мой выход на поле не будем оценивать, по сезону оценим игру. Рад, что вышел, что мы победили», - передает слова футболиста «РИА Новости Спорт».