Бакаев высказался после дебюта в «Химках»

Полузащитник подмосковных «Химок» Зелимхан Бакаев высказался о своем дебюте за команду в матче третьего тура чемпионата России против казанского «Рубина» (3:2).
«Начало сложное было, но надеюсь, что с каждой игрой будем лучше. Показали характер и не опустили руки. Мой выход на поле не будем оценивать, по сезону оценим игру. Рад, что вышел, что мы победили», - передает слова футболиста «РИА Новости Спорт».
Напомним, что «Химки» арендовали Бакаева у петербургского «Зенита» до окончания нынешнего сезона. В минувшей игровой кампании Зелимхан провел 25 поединков за клуб «Аль-Вахда», отметившись одним забитым мячом и тремя ассистами.
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