Балахнин раскритиковал тактику «Ростова» в матче с «Зенитом»

Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе «Зенита» над «Ростовом» и «Динамо» - над «Акроном» в третьем туре РПЛ.

- Как восприняли счет 5:0 в матче «Зенита» с «Ростовом»?

- Как это может удивлять, если перед этим питерцы выиграли два матча по 4:0? Конечно, я не ожидал, что счет будет 5:0, но победа закономерна.

- Какие недочеты в игре «Ростова» вы увидели, которые привели к разгрому?

- «Ростов» изначально выбрал неправильную тактику на игру с «Зенитом». Было много пространства за спиной защитников, и соперник вываливался один в один. В атаке гостей тоже ничего не получаюсь. Так что питерцы по делу выиграли, потому что во всех компонентах были лучше: быстрее, мобильнее, хорошо ходил мяч. Тут не может быть вопросов к результату матча.

- Вчера Глушенков снова забил, на этот раз три мяча. В чем секрет сверхмотивации Максима?

- Он хорош, и в «Локомотиве» тоже выделялся на фоне всех. Поэтому его и взяли в «Зенит». А тут еще прибавились очень сильные партнеры. Все они получают удовольствие от игры. Это видно. Взаимопонимание полное. Особенно у Глушенкова с Венделом.

- Если ли рецепты, как сдержать такой «Зенит»?

- Там игроки индивидуально сильные. Надо смотреть, что конкурентная команда может им противопоставить. Необходимо хорошо изучить питерцев и строить игру так, чтобы блокировать их сильные стороны, а также искать слабые места в обороне. Они ведь пока ни одного мяча не пропустили.

- «Динамо» без труда разобралось с «Акроном». Однако после матча глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что недоволен качеством игры команды. Это вообще важно, если результат достигнут?

- Это всегда важно. У нас в РПЛ качество страдает. Особенно на фоне матчей Лиги чемпионов. Приходит понимание, что мы отстаем именно в этом компоненте: в быстрых решениях, переходах. Так вчера и было в игре «Динамо». Хорошо, что руководство это видит. Только так команда может двигаться дальше. Ведь чтобы не допускать ошибки, надо их видеть. А вот у «Ростова» я этого не заметил. Карпин после поражения сказал, что его команда играла хорошо, просто так получилось, что соперник забил пять голов. А москвичи победили, но остались недовольны. Потому что футболисты показали не то качество игры, которое клуб хотел бы видеть.

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- Несколько дней назад «Динамо» крупно проиграло «Спартаку», а вчера уверенно победило на выезде. Ждете ли такой турбулентности весь сезон?

- Наверное, она будет. «Динамо» все равно нестабильно. Могут быть срывы. Но, тем не менее, это очень интересная команда.

Елена Григорьевская