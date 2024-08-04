Ташуев высказал мнение о разгроме «Ростова»

Российский тренер Сергей Ташуев прокомментировал результат матча третьего тура Премьер-лиги между петербургским «Зенитом» и «Ростовом». «Сине-бело-голубые» одержали крупную победу со счетом 5:0.

«Зенит» воспользовался пространством и забивал голы на любой вкус. В атакующих действиях «Ростова» не было креативности и вариативности. «Ростов» был неузнаваем», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».

После трех проведенных матчей подопечные Сергея Семака набрали девять баллов и занимают первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Ростов» с четырьмя очками находится на шестой позиции.