Бывший тренер «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «Акроном» и предстоящем матче с «Зенитом».

- «Динамо» выиграло у «Акрона». Ожидаемая победа после крупного кубкового поражения от «Спартака»?

- Да. После такого фиаско хотелось, чтобы команда следующий матч сыграла успешно. Ребята молодцы, что смогли победить на чужом поле. Все-таки «Акрон» - боевой коллектив, и с ним было тяжело, особенно в конце второго тайма, когда соперник имел серьезное преимущество. Были моменты отквитать хотя бы один мяч. Но «Динамо» выстояло и взяло три очка.

- Такая турбулентность будет у «Динамо» весь сезон?

- Никто этого не скажет. Пока команда играет не в оптимальном составе, и ее лихорадит. Надеюсь, когда в строй войдут все футболисты, вернется тот футбол, который был в прошлом сезоне, когда «бело-голубые» до последнего боролись за чемпионство.

- Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что недоволен качеством игры команды. Что об этом думаете?

- Сейчас в составе много молодежи, а ей свойственна нестабильность. Это объективный процесс. Поэтому соглашусь с высказыванием Гафина. Качество игры оставляет желать лучшего.

- Кто для вас сейчас лучший футболист «Динамо»?

- Я переживаю за Тюкавина. Он пока мало забивает. В прошлом сезоне он стал лучшим игроком в РПЛ. Сейчас у него не все получается. Даже моментов столько нет, потому что его серьезно опекают. А так назову Лунёва. В трех матчах он играл уверенно, что прибавляет надежности футболистам обороны, хотя пока в защите не все гладко.

- Как восприняли счет 5:0 в матче «Зенита» с «Ростовом»?

- «Зенит» сейчас на ходу. Следующий матч у «Динамо» как раз с питерцами, и это будет проверка на прочность. А по «Ростову» в первом тайме он как катком прошелся. Мощно. Конечно, выделяется Глушенков своей игрой и нацеленностью. Парень забивает в каждом матче, и это о многом говорит. На мой взгляд, Карпин не угадал с составом. Плюс повиляло то, что южане неделю жили на базе в Новогорске, и это не очень хорошо. База, никуда не сходить, далеко от семьи. Поэтому команда потеряла в плане психологии. «Ростов» минут десять играть более-менее, а потом не был на себя похож. Да, во втором тайме команда имела преимущество, но счет был уже 0:4.

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- В чем секрет успешной игры Глушенкова?

- У каждого футболиста есть своя команда. Есть много примеров, когда известные игроки, переходя из одного клуба в другой, растворялись. А тех, кто может играть в любом клубе, единицы. На мой взгляд, Глушенков нашел свою команду. Она его приняла. Он ведь не только забивает, но и отдает результативные передачи. То есть человек на своем месте.

- Как сдержать такую команду?

- Игрой. Других вариантов нет. Это реально. У «Зенита» не все хорошо с защитой. Да, атака сильная, и надо ее нейтрализовать.

Елена Григорьевская