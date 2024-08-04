Газзаев оценил игру Глушенкова в «Зените»

Бывший наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, что думает об игре атакующего полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.
«Впечатления от него самые наилучшие. Человек очень органично вписался в состав «Зенита» и демонстрирует действительно высокий уровень. Максим на старте явно стал одним из лидеров команды», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» этим летом. В трех поединках чемпионата России Максим записал на свой счет шесть забитых мячей и одну результативную передачу.
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