Газзаев прокомментировал третью подряд разгромную победу «Зенита»

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с журналистами прокомментировал разгромную победу петербургского «Зенита» над «Ростовом» в третьем туре чемпионата России.
«Просматривается гегемония команды по началу чемпионата. Если «Зенит» продолжит выступать на таком же уровне и показывать такую игру на протяжении сезона, тогда будет очень сложно с ним конкурировать», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».
Напомним, что «Зенит» разгромил «Ростов» на домашнем поле со счетом 5:0. В трех матчах Премьер-лиги подопечные Сергея Семака забили 13 мячей.
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