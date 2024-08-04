Газзаев прокомментировал третью подряд разгромную победу «Зенита»

«Просматривается гегемония команды по началу чемпионата. Если «Зенит» продолжит выступать на таком же уровне и показывать такую игру на протяжении сезона, тогда будет очень сложно с ним конкурировать», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».