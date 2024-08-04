Булыкин сделал прогноз на матч «Спартак» - «Крылья Советов»

В матче третьего тура чемпионата России московский «Спартак» на домашнем поле сыграет против самарских «Крыльев Советов». Об этой встрече высказался футбольный эксперт Дмитрий Булыкин.

«2:0. «Спартак» выиграет у «Крыльев». У команды Станковича сейчас хорошее настроение, по три гола забиты «Химкам» и «Динамо», - передает слова Булыкина «Спорт-Экспресс».

Матч «Спартак» - «Крылья Советов» состоится на стадионе «Лукойл Арена» в понедельник, 5 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Перед этой игрой хозяева занимают восьмое место в таблице РПЛ, а гости – последнее.