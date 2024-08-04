Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин сделал точный прогноз на матч «Факел» - «Краснодар»

04 Августа 2024 • 11:11 Комментировать

Экс-нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящей встрече между воронежским «Факелом» и «Краснодаром» в рамках третьего тура чемпионата России.

«Прогноз - 0:0. «Факелу» после поражения от «Акрона» очень нужны очки. Конечно, «Краснодар» - серьезный соперник, что-то мне подсказывает, будет ничья», - передает слова Булыкина «Спорт-Экспресс».

Поединок пройдет на стадионе в Воронеже и начнется в 17:30 по московскому времени. После двух сыгранных туров «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Краснодар» находится на 11-й строчке.

👍 0
👎 0
💯 1
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Факел Краснодар Дмитрий Булыкин ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Гвардиола сообщил плохую новость о Холанне Зиньковский высказался о возможном уходе из «Спартака» Анчелотти назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч» Гвардиола высказался о Лионеле Месси Нападающий «Спартака» Угальде назвал минус Москвы Де Брёйне и ещё две звезды недовольны в «Манчестер Сити» Непомнящий рассказал, чем его удивил «Спартак» в матче с «Динамо» В «РБ Лейпциге» высказались о трансфере Ольмо в «Барселону» «Барселона» решила, кто станет альтернативой Нико Уильямсу Нико Уильямс ответил на предложение «ПСЖ»
«Барселона» бросит все силы на подписание одного игрока Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году «Две жертвы Месси»: Фото Холанна и Левандовски стало обсуждаемым Сделка согласована: Чалов покидает ЦСКА и уезжает в Европу Анчелотти назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч» Нападающий «Спартака» Соболев решил, где хочет продолжить карьеру Назван лучший опорный полузащитник в истории: Бускетс – третий, Рой Кин – пятый В УЕФА сообщили решение по России «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Названы самые дорогие футболисты в топ-лигах мира
Спортивные новости
Умар Нурмагомедов единогласным решением судей победил Сэндхагена США угрожают Китаю: Ситуация на Олимпиаде Американка Ледеки повторила рекорд Латыниной на Олимпиадах Официально: Чимаев, Волков и Анкалаев проведут следующие бои на турнире UFC 308 Кто лидирует на Олимпиаде после первой недели Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
04.08.24 в 15:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Оренбург Оренбург
1.67 3.75 4.90
Видео
04.08.24 в 17:30
Факел Факел
Краснодар Краснодар
2.95 3.35 2.30
Видео
04.08.24 в 20:30
Ахмат Ахмат
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.27 3.50 2.90
Видео
04.08.24 в 20:30
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Пари НН Пари НН
2.36 3.20 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Августа
12:15 · Россия. Премьер-лига
Титов дал прогноз на матч ЦСКА против «Оренбурга»
12:10 · Россия. Премьер-лига
Байрамян прокомментировал разгром в матче с «Зенитом»
12:05 · Россия. Премьер-лига
Ташуев - о Глушенкове: «Если игрок такого уровня не вызывается в сборную, то это нонсенс»
11:49 · Россия. Премьер-лига
Латышонок ответил на вопрос о целях в «Зените»
11:44 · Россия. Премьер-лига
Бакаев высказался после дебюта в «Химках»
11:42 · Россия. Мелбет-Первая лига
Воецкий: «Поражение для нас отрезвляющее, это в любом случае моя вина»
11:36 · Россия. Премьер-лига
Ташуев высказал мнение о разгроме «Ростова»
11:30 · Россия. Премьер-лига
Газзаев оценил игру Глушенкова в «Зените»
11:23 · Россия. Премьер-лига
Газзаев прокомментировал третью подряд разгромную победу «Зенита»
11:17 · Россия. Премьер-лига
Булыкин сделал прогноз на матч «Спартак» - «Крылья Советов»
11:11 · Россия. Премьер-лига
Булыкин сделал точный прогноз на матч «Факел» - «Краснодар»
10:40 · Россия. Премьер-лига
«Зениту» предложили двух игроков за Клаудиньо
10:34 · Россия. Премьер-лига
Аршавин разнёс игру «Ростова» Карпина после поражения 0:5
10:26 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский: «Буду доволен трофеем по итогу сезона, но не Зимним Кубком»
10:21 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Акрона» высказался после матча с «Динамо»
10:13 · Россия. Премьер-лига
Малафеев высказался о «Зените» после победы 5:0
10:07 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Акрона»: «Команда ещё не адаптировалась к РПЛ» 1
09:01 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал победителя матча ЦСКА - «Оренбург»
08:54 · Россия. Премьер-лига
Бубнов: «Зенит» может решить все вопросы после первого круга»
08:50 · Россия. Премьер-лига
Бубнов - о победе «Зенита»: «Для Карпина это позор»
08:16 · Россия. Премьер-лига
Байрамян отреагировал на слова Глушенкова
07:56 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин назвал игрока «Зенита», определяющего результат
07:44 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Спартака»: «Зенит» находится вне конкуренции»
07:39 · Россия. Премьер-лига
Глебов: «Зенит» ударил шесть раз – пять забил»
07:34 · Россия. Премьер-лига
Аджоев назвал главного конкурента «Зенита» в России
Все новости
Рекомендуем