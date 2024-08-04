Булыкин сделал точный прогноз на матч «Факел» - «Краснодар»

Экс-нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящей встрече между воронежским «Факелом» и «Краснодаром» в рамках третьего тура чемпионата России.

«Прогноз - 0:0. «Факелу» после поражения от «Акрона» очень нужны очки. Конечно, «Краснодар» - серьезный соперник, что-то мне подсказывает, будет ничья», - передает слова Булыкина «Спорт-Экспресс».

Поединок пройдет на стадионе в Воронеже и начнется в 17:30 по московскому времени. После двух сыгранных туров «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Краснодар» находится на 11-й строчке.