«Спартак» и «Зенит» зашли в тупик по трансферу Соболева

Трансфер нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в петербургский «Зенит» под угрозой срыва.

Согласно сведениям «РИА Новости Спорт», переговоры между сторонами зашли в тупик. Петербургский клуб не собирается улучшать предложение по трансферу 27-летнего футболиста. Ранее в прессе сообщалось, что сумма сделки оценивается в 12 миллионов евро.

Соболев отстранен от тренировок с первой командой «Спартака». Нападающий выступает за «красно-белых» с 2020 года. В общей сложности Александр провел за «народную команду» 140 поединков, отметившись 58 забитыми мячами и 32 результативными передачами.