«Зениту» предложили двух игроков за Клаудиньо

Бразильский клуб «Фламенго» по-прежнему пытается подписать полузащитника петербургского «Зенита» Клаудиньо. Об этом рапортуют журналисты RTI Esporte.

Согласно сведениям источника, бразильская сторона предлагает за Клаудиньо двух своих футболистов. Речь идет о полузащитнике Викторе Гюго и центральном защитнике Клейтоне Сантане.

Клаудиньо связан трудовыми обязательствами с российским клубом до лета 2027 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 18 миллионов евро.

В текущем сезоне Премьер-лиги 27-летний полузащитник сыграл два матча без результативных действий.