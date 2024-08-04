Аршавин разнёс игру «Ростова» Карпина после поражения 0:5

Экс-нападающий сборной России и «Арсенала» Андрей Аршавин прокомментировал игру «Ростова» в матче третьего тура Премьер-лиги с петербургским «Зенитом».

«Может быть, неприятные слова буду говорить о «Ростове», пусть на меня не обижаются, но прессинга ноль, развития атаки ноль. Защита стояла, как четыре дерева, неповоротливые башни», - передает слова Аршавина телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что поединок прошел на стадионе «Газпром Арена» и завершился разгромной победой «Зенита» со счетом 5:0. Хет-трик оформил Максим Глушенков, еще по мячу забили Матео Кассьерра и Педро.