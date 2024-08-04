Зиньковский: «Буду доволен трофеем по итогу сезона, но не Зимним Кубком»

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский высказался о стартовавшем сезоне.
«Будем надеяться, что за неудачным сезоном будет хороший. И в чемпионате, и в Кубке все на это настраиваются, все готовятся. Буду доволен трофеем по итогу сезона, но не Зимним Кубком РПЛ», - приводятся слова футболиста на страницах «Чемпионата».
Напомним, что в третьем туре Российской премьер-лиги «Спартак» на домашнем стадионе «Лукойл Арена» встретится с самарскими «Крыльями Советов». Поединок состоится в понедельник, 5 августа. Начало матча запланировано в 20:00 по московскому времени.
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