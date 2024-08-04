Зиньковский: «Буду доволен трофеем по итогу сезона, но не Зимним Кубком»

«Будем надеяться, что за неудачным сезоном будет хороший. И в чемпионате, и в Кубке все на это настраиваются, все готовятся. Буду доволен трофеем по итогу сезона, но не Зимним Кубком РПЛ», - приводятся слова футболиста на страницах «Чемпионата».