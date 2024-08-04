Полузащитник «Акрона» высказался после матча с «Динамо»

Полузащитник «Акрона» Кирилл Данилин пообщался с представителями СМИ после поединка третьего тура Премьер-лиги с московским «Динамо». Тольяттинский клуб уступил в Самаре со счетом 0:2.
«Никаких эмоций от первого домашнего матча нет, только разочарование. Не получилась игра и всё то, что планировали. Тяжело сказать, что не получилось, но сделаем выводы из этих ошибок», - приводятся слова футболиста на страницах «Чемпионата».
Напомним, что после трех проведенных матчей «Акрон» набрал три балла. Команда располагается на девятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.
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