Малафеев высказался о «Зените» после победы 5:0

«Такой бодрый старт «Зенита» в чемпионате впечатляет, но не сильно удивляет. «Зенит» - это команда, которая традиционно хорошо подготовлена к сезону и обладает сильным составом», - передает слова Малафеева телеканал «Матч ТВ».