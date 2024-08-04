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Малафеев высказался о «Зените» после победы 5:0

04 Августа 2024 • 10:13 Комментировать

Экс-голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о старте команды Сергея Семака в новом розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Такой бодрый старт «Зенита» в чемпионате впечатляет, но не сильно удивляет. «Зенит» - это команда, которая традиционно хорошо подготовлена к сезону и обладает сильным составом», - передает слова Малафеева телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что в последнем поединке петербургский коллектив отпраздновал разгромную победу над «Ростовом» со счетом 5:0. В трех турах Премьер-лиги команда Сергея Семака наколотила в ворота соперников 13 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вячеслав Малафеев
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