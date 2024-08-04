Игрок «Акрона»: «Команда ещё не адаптировалась к РПЛ»

Хавбек тольяттинского «Акрона» Максим Палиенко прокомментировал старт своей команды в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги. В третьем туре новичок РПЛ на своем поле уступил московскому «Динамо» со счетом 0:2.

«Не думаю, что команда адаптировалась к РПЛ. Потому что только 3-й тур и команда комплектуется. Надеюсь, мы будем выглядеть ещё лучше», - передает слова полузащитника «Чемпионат».

После трех сыгранных туров «Акрон» набрал три балла и находится на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч в РПЛ команда сыграет против «Оренбурга».