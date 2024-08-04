Бубнов назвал победителя матча ЦСКА - «Оренбург»

В рамках третьего тура чемпионата России московский ЦСКА на своем поле примет «Оренбург». Своим мнением по этому поединку поделился футбольный эксперт Александр Бубнов.

«2:0. «Армейцы» лишились Чалова, но в атаке сейчас есть кому забивать. Гости навяжут бой, но московский клуб всегда уверенно играет на домашнем поле, да и защита у «красно-синих» надёжнее», - передает слова аналитика Sportbox.

Матч между ЦСКА и «Оренбургом» состоится сегодня, 4 августа, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начал встречи запланировано в 15:30 по столичному времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.