Бубнов: «Зенит» может решить все вопросы после первого круга»

Футбольный аналитик Александр Бубнов высказался о старте петербургского «Зенита» в новом сезоне Российской премьер-лиги. Команда одержала три разгромные победы с разницей голов 13:0.

«Если так будет продолжаться, уже после первого круга команда Семака может фактически решить все вопросы. Не вижу команды, которые могут отнять очки у «Зенита», - приводятся слова эксперта на страницах Sportbox.

Напомним, что в последнем матче подопечные Сергея Семака разгромили на своем поле «Ростов» со счетом 5:0. После трех туров чемпионата страны «Зенит» с девятью баллами лидирует в турнирной таблице.