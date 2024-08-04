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Бубнов - о победе «Зенита»: «Для Карпина это позор»

04 Августа 2024 • 08:50 Комментировать

Бывший защитник московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов раскритиковал главного тренера «Ростова» Валерия Карпина после матча с петербургским «Зенитом».

«Зенит» не выкладывался, если б включились, то все 10 могли забить. Это ошибка тренера, для Карпина просто позор. При нынешних соотношениях сил надо было играть вторым номером, чтобы такого позора не было», - передает слова Александра Sportbox.

Напомним, что поединок прошел на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершился разгромной победой «Зенита» со счетом 5:0. Хет-трик в этой встрече оформил Максим Глушенков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Валерий Карпин Александр Бубнов ещё теги
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