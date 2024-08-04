Байрамян отреагировал на слова Глушенкова

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал слова хавбека «Зенита» Максима Глушенкова, назвавшего победу «изи каткой». Питерцы разгромили команду Валерия Карпина со счетом 5:0. Глушенков оформил хет-трик.
«Глушенков - молодец! Когда выигрываешь 5:0 можно куражиться и говорить все что хочешь. Что еще я могу сказать? Сказал и сказал», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».
После трех матчей «Зенит» набрал девять баллов и лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. Разница голов «сине-бело-голубых» - 13:0. «Ростов» с четырьмя очками находится на шестой строчке.
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