Лепёхин назвал игрока «Зенита», определяющего результат

Экс-игрок петербургского «Зенита» Константин Лепёхин высказался об игре бразильского полузащитника «сине-бело-голубых» Маркуса Вендела.

«Для меня Вендел - это человек, определяющий результат. Так было как с Глушенковым, так и без него. Поэтому не стал бы выделять кого-то одного или сравнивать их», - передает слова Лепёхина Legalbet.

Напомним, что Вендел защищает цвета «Зенита» с 2020 года. Трудовое соглашение полузащитника с петербургским клубом рассчитано до середины 2027 года.

В текущем сезоне чемпионата России бразилец провел три встречи и сделал шесть голевых передач.