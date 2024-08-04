Экс-игрок «Спартака»: «Зенит» находится вне конкуренции»

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал очередную крупную победу петербургского «Зенита» в чемпионате России. В матче третьего тура «сине-бело-голубые» разгромили «Ростов» со счетом 5:0.

«Разгромная победа «Зенита» стала большой неожиданностью для меня. «Зенит» находится вне конкуренции, но такую форму очень тяжело держать весь сезон. У любой команды спад неизбежен», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Петербургский клуб забил 13 голов в трех стартовых турах Российской премьер-лиги. Подопечные Сергея Семака набрали девять баллов и лидируют в турнирной таблице чемпионата.